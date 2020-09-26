油塘年輕失婚婦偕同居男友燒炭亡 (15:08)

女死者姓溫，21歲，男死者22歲，姓陳，兩人為情侶關係。警方表示，早上接獲女死者母親報案，表示與女兒失去聯絡，擔心她在上址自殺，消防接報到場破門而入，發現兩名死者倒臥單位牀上，旁邊有兩盆燒過的炭，警方在場檢獲遺書，兩人死因有待驗屍後確定。

據悉，上址為女死者與前夫及3歲子同住之單位，女死者已辦離婚，前夫及兒子已搬出，女死者與男友一同居於上址。女死者周三（23日）曾與母親聯絡，其後失去聯絡，至今日（26日）母親到上址找女死者，用鎖匙開門進入單位，發現房門鎖上，於是報警。警方在場發現兩名死者之遺書，女死者因金錢、感情及家庭各樣問題自殺，男死者則稱自願陪女死者尋死。

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