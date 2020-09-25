女子涉謀殺么鳯家族成員還押期間死亡　囚友供稱生前欲尋死 (22:15)

死者為張燕琼（終年60歲）。死者的丈夫袁志威今在作供指出，張燕琼一直有糖尿病及情緒問題，亦曾患臉癱，2017年退休任家庭主婦。袁志威在2018年12月20日接獲警方通知，張燕琼疑自殺被送往律敦治醫院，4日後警方通知他到灣仔警署陪同張燕琼錄口供，才知張燕琼被控謀殺。

他續稱，張燕琼先在小欖精神病治療中心還押，其後轉至大欖女懲教所，並於2019年5月初一度因左臉臉癱及缺血性中風而留院，但在同月底獲准出院。同年6月8日接獲懲教署通知，死者暈倒並送院。他當晚抵達醫院後，醫生告訴他張燕琼心臟曾停頓13秒，腸及胃之間有破洞，流血不止，死者延至翌日早上不治。

張燕琼在大欖的囚友黃曉彤作供指出，張燕琼曾提及還押「好難受、接受唔到」，她稱張燕琼因不能接受被控謀殺、難以適應還押生活，以及「對唔住屋企人」而欲尋死，但未有做出傷害自己的事，她亦有開解及安撫張燕琼。案件明（26日）續。

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