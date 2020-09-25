嶺大鄭國漢承諾收集師生國安法疑問　籲同學勿誤墮法網 (21:40)

有政治學系的學生問及校方如何保障學生探討香港獨立、民族獨立等課題時不觸犯國安法，並問是否有指引保障學生不會在研究有關課題時被「有心人」舉報。鄭國漢稱，大學會保障與學術有關的研究、文章等，如只屬探討，並非鼓吹，認為沒有問題。他指出，大學會在法律框架下保障學生，但不保障犯法的事，「希望同學理解國安法內容，不要誤墮法網」。他稱，國安法是新事物，目前是學習過程，如「與大家一起學習有什麼需要避忌」。他又表示，大學非法庭，不可判有罪或無罪，國安法需交由專家處理，會收集師生疑問，其後向國安處提出。

有學生問及嶺大文化研究系助理教授葉蔭聰「實任」申請被否決一事，鄭國漢首次回應，多次否定是政治決定，稱「與政治毫無關係」。有學生質疑即使葉蔭聰獲所屬學系教授、學院院長及校外評審推薦，最終仍被學院學術評審委員會（FAP）以其著作的學術出版機構「不夠國際」為由拒絕申請。鄭國漢稱，外國大學亦應用類似制度，是大學一致標準，拒絕透露具體否決申請原因，稱這是犯法行為。

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