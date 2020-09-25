無業女中環碼頭唱歌被控違限聚令　供稱遭女警問「邊度鄉下」感歧視 (20:15)

隸屬中區警署特遣隊的女警姚婷婷（譯音）供稱，她於今年4月17日晚上6時半許與隊員在中環9號碼頭的公眾地方外巡邏，看到身穿淺藍色裙、黑色外套的被告與另一女子在涉案地點唱歌、跳舞，其間有3名男子坐在櫈子觀看，有時亦會上前與她們手舞足蹈。其後兩女移到摩天輪對出空地，繼續表演。

女警認為眾人違反限聚令，上前表露身分及出示委任證，並告知兩女子會發出傳票。女警承認曾問過被告「邊度鄉下」，因為傳票上要寫被告的籍貫。

持有香港永久身分證的被告在庭上多次強調，自己從無犯事，亦有閱讀相關法例。她當時只是與學唱歌的同學楊佳（38歲）「唱吓歌」，案發時不斷向圍觀者說明，因為疫情而着他們「散開啲」，超過4人便要相隔1.5米，強調自己無犯法，亦不明白為何被指組織群組聚集。案件押後9月30日下午裁決。楊佳早前認罪，罰款3000元。

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