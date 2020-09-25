網售胡椒球槍案　李桂華：被捕人宣揚港獨散播仇恨文宣涉煽動分裂國家 (19:30)

警方昨日拘捕一名23歲姓呂男子，據悉為理工大學一年級生，另一49歲姓蔡女子報稱採購員，二人為母子。國家安全處表示接手調查案件。據悉，被捕女子已獲准保釋外出。

警方國安處高級警司李桂華表示，在涉事社交平台上發現大量文宣，宣揚獨立和散播仇恨，「名稱都是以香港獨立、抗共或勇武標題為主」。李桂華指出，被捕人在社交平台寫明，於9月6日在九龍一次非法遊行，曾把刺鼻物投擲到警方防線，並揚言會使用更犀利的武器對付警方。他稱，被捕人主要透過外國購物平台購買武器，並集運送到香港，並拍照發布至網上發售。

李桂華表示，無牌管有槍械，最高可被判囚14年，而進口戰略物資則最高可被判囚7年。他亦提到，「附有煽動仇恨和宣揚分裂的詞句，在文宣當中，都是干犯國家安全罪」。他指出，被捕人在國安法實施之前及之後，均有上載有關文宣至有關社交平台，強調在實體世界適用的法律，在網上皆適用。他對於被捕人聲稱在下次遊行使用武器感到擔憂。至於警方在單位檢獲的胡椒球槍，他說與警方使用的相近，但仍待軍械鑑證。

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