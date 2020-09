姊弟戀女子因性事置業分歧虐男友　4項蓄意傷人罪成還押小欖候判 (18:45)

區域法院暫委法官張天雁押後案件至下月16日判刑,其間被告麥凱晴(又名麥嘉雯)須還押小欖精神病治療中心,以待索取精神科、心理及背景報告。

被告被控於2018年5月至8月,多次在跑馬地一大廈襲擊男子X。張官稱,本案重點在於X身上的傷痕如何造成,X供稱遭被告襲擊,並在盤問下不受動搖,法庭決定接納其口供。

官引諺語「初戀是最美好的」 事主啞忍身心受傷

對於辯方質疑X遭被告虐打後沒有告知任何人及即時求診,張官指出X在大學以一級榮譽畢業,但不等於他懂得處理親密關係。張官引用諺語說「初戀是最美好的」(there is no love like the first),X當時初嘗戀愛滋味,即使被告屢次在身體及精神上傷害X,X都默默忍受,情況如同一般家暴案件。

X供稱遭被告以剪刀插胸口、滾水淋大腿及風筒吹私處等,辯方一度爭議是X自殘,張官明言辯方的說法荒謬。

被告面對4項有意圖傷人罪,分別涉及4次襲擊事件,張官認為X作供可信,並與醫療報告內容脗合,裁定被告4罪成立。至於餘下的襲擊致造成身體傷害罪,張官表示控罪横跨兩個月,X對自己頭部受襲的供辭不太準確,基於技術理由裁定被告罪名不成立。

其他報道:核數師涉雷射筆照警眼罪脫 官:現場無示威 警車車窗經改裝被告難瞄準警員

其他報道:女童糾黨襲前男友 少年認施襲判感化 官籲珍惜:有啲人畀咗感化令,上訴庭認為唔適合