聶德權：新入職公務員簽效忠聲明屬聘用條件　下月發通告予部門作出安排 (17:45)

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聶德權指出，根據《基本法》第99條、公務員守則、《港區國安法》第6條，香港居民就任公職要宣誓、簽聲明，擁護《基本法》、效忠香港特區是公務員一貫責任和要求，簽署聲明的安排是令他們更意識到有關責任和要求。

被問到批評政府是否等於違反誓言，聶德權稱公務員守則清楚指出，當政府作出決定成為政策，公務員團隊要上下一心解釋和執行，《基本法》保障言論自由，但公務員除香港市民身分外，還有公務員身分，言行要與身分相稱，避免有可能發生的衝突。

他又澄清，社交平台的網上言論雖本來設為私人，但可能被公開，雖非原意，但網上公開言論招致質疑，當局會小心研究相關規例跟進。他強調，現行機制「睇事實、證據」，有申訴機會。

在周二（22日）聶德權與公務員團體和中央評議會的會面後，有公務員團體代表引述聶德權稱，違反誓言是違反《基本法》和《港區國安法》。被問到違反誓言後果，聶德權表示擁護《基本法》是每個人的責任，若公務員不擁護《基本法》、不效忠特區，一定有相關言行才會被質疑違反誓言，最嚴重根據《港區國安法》第35條，如法庭判該人違反國安罪行，該人會被撤職，他不希望這事在公務員發生；如有違規情況，會按機制跟進，最嚴重是革職。

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