地盤工暴動襲痱滋警罪成囚4年　官：判刑不考慮政治　對再判品格良好青年入獄感無奈 (17:15)

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法官強調，法庭判刑時不會考慮背後的政治因素，亦無意為政治事件作裁決。他列舉上訴庭在梁天琦案定下的12項判刑考慮因素，指出判刑需視乎每宗事件而定。

郭官稱，案發當日大批群眾包圍警察總部，佔據道路、堵塞出入口及塗污外牆，影響警署運作，行為極具挑撥性及侮辱性，強調警總作為重要執法機關，示威者的行為嚴重衝擊法治，法庭要予以嚴重譴責。

郭官續指出，雖然被告岑曉麟（26歲）沒有使用武器、沒有預謀施襲，警員亦沒有受傷，參與人數及暴力程度都比旺角暴動案較輕。但因案發地點是警總，所造成的財物損毁、公帑損失、對公眾造成的滋擾程度，以及對警民關係的傷害，均加重案件嚴重程度，判刑須有阻嚇力，最終就暴動罪判監3年10個月；被告襲擊手無寸鐵的警員，普通襲擊罪成判囚5個月，與暴動罪刑期同期執行；另外被告曾缺席聆訊，被緝捕歸案，不依期歸押罪判監兩個月，故總刑期為4年監禁。

郭官在結語中表示，他3年前已在涉旺角暴動罪的楊家倫案中告誡年輕人，切勿因為一時之勇以身試法，「然而3年後的今天又要判一名品格良好的青年入獄，對此感到無奈」。他重申暴力就是暴力，不會因崇高理想而改變；亦再次告誡年輕人，不要因個人政治主張而用武力手段達至抗爭後果。

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