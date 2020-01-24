環團調查：香港槍會附近山坡泥土含鉛量超標274倍　促地政環保署交代污染程度 (13:30)

綠惜地球與中大生命科學學院前副教授陳竟明，8月14日到香港槍會附近山坡，抽取共10個泥土樣本，其中8個位於香港槍會及大欖郊野公園範圍，其餘兩個位於槍會山坡200米外、城門引水道旁泥土作對照樣本，委託政府認可化驗所化驗。

結果發現，在槍會附近山坡的8個樣本中，全含有害重金屬鉛、砷及銻，僅得一個樣本的砷含量不超標。樣本中鉛濃度介乎每千克5600至7萬毫克，最高超標274倍；砷的濃度介乎每千克11至2220毫克，最高超標101倍；銻的濃度介乎每千克94至12,500毫克，最高超標429倍。

至於兩個在城門引水道旁抽取的對照樣本，其含有的鉛、砷及銻，分別低於及稍高於標準，印證泥土污染源自香港槍會附近山坡的鉛粒。

陳竟明形容香港槍會山坡泥土「極度污染」，「比本港電子垃圾拆解場更嚴重」，雖是次化驗未能證實受鉛污染的泥土如何影響該處動植物生長，但他感覺山坡寸草不生，加上在山坡附近發現牛，如動物誤食鉛珠可致死，對生態有一定影響。他促請地政總署及環保署有責任全面界定受污染的範圍及程度，向公眾交代。

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