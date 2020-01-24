女童糾黨襲前男友　少年認施襲判感化　官籲珍惜：有啲人畀咗感化令，上訴庭認為唔適合 (12:01)

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本案第五被告、16歲少年在父親陪同下出庭。辯方求情稱，被告現職洗車工作，他已經知錯，以後會遠離壞朋友。

裁判官水佳麗批評被告在他人號召下襲擊事主，「諗都唔諗就出手打人，同黑社會無分別」。水佳麗引述感化報告稱，被告的家庭有不少問題，令他容易感到自卑，為強出頭而出手打人；按感化官建議，判被告接受12個月感化令，其間須宵禁等。

水佳麗又向被告說：「做人唔係每次犯法都可以有感化令，你睇報紙都知，有啲人畀咗感化令，但上訴庭認為唔適合、唔值得畀，所以珍唔珍惜係閣下嘅事。」被告隨即點頭示意。

翻查資料，15歲少年今年1月在元朗街頭試擲3枚汽油彈，認罪後被水佳麗判感化18個月，其中9個月須住在感化院舍。惟上訴庭裁定律政司刑期覆核得直，上周四（17日）改判少年入勞教中心。

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