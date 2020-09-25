建制派中聯辦會議「篤背脊」數林鄭月娥不是 (08:08)

據了解，當日會議分兩場進行，分別由中聯辦副主任陳冬和何靖主持。

聞風筆動：建制派向西環投訴林鄭 會內有人互「篤背脊」 ／文：李先知

李先知專欄引述消息人士透露，當日不少人都有對特區政府不滿，雖然部分未必有直接提及林鄭月娥本人，但言下之意其實亦是批評她，舉例有議員會上提及早前「三權分立」的爭議，表面上是由教育局長楊潤雄惹火，但林鄭月娥翌日即為楊背書，認為政府既然要「點著火頭」，亦應即時有「line to take」，讓建制派有統一口徑護航。

另有知情者表示，部分建制派對林鄭月娥早有不滿，去年政府修訂《逃犯條例》的嫌隙仍未修補。有議員申訴，稱林鄭月娥與建制派見面，建制派提出建議，特首拒接納之餘，更不時反駁，令他們不是味兒。席間有人說，政府推出政策及措施前，不但建制派不知，連行會成員也無討論過；在席的行會成員張國鈞被追問下，也默認有這樣情況。

專欄又引述另一建制派私下向筆者說，除民主派討厭林鄭月娥，不少建制派都很不喜歡她，指出如果林鄭月娥連任特首，不知道社會氣氛會變成什麼景況。

西環密會後，何君堯成為談論人物，因他擅自「總結」會議內容，並以手機信息傳予建制派群組，何君堯表示建制派來年要處理「三座大山」，指明要「改革」司法系統、教育及社福機構。

建制派批評何君堯把密會內容在群組中公告，也有人質疑他想做領導。李先知專欄就指出，有人指何君堯在座談會上，批評建制派「班長」廖長江，稱他處事不夠強硬、作風也太低調。另一消息人士亦確認，會上有人對廖長江「小讚大罵」，並重提年中內會選主席爭議時，建制派突然在會議前「爭位坐」以確保民建聯李慧琼能及早坐在主席位置上，稱當時僅是臨時通知的策略，認為這類事情應及早部署。

另外，席間有人提出，建制派部分KOL，常在網上發表過激言論，特別是有關藍營KOL對司法上的批評，憂慮這種方式會影響市民對建制派的印象。

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