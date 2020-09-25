50年老店紮作傳人堅持手紮燈籠　最愛楊桃燈籠載父子回憶【短片】 (09:35)

人手紮作燈籠 需逾兩小時

歐陽秉志人手紮作燈籠20多年，他稱紮作傳統玻璃紙燈籠，約需兩個多小時。製作過程中最難是紮燈籠骨架，因每條竹篾的粗幼度不一，遇上竹篾有些「岩巉」位置，需用心慢慢將竹篾屈成形。此外貼上玻璃紙也需小心翼翼，否則白膠漿沾到玻璃紙的其他部分，就要重新來過。

集體回憶潮流 楊桃玉兔最好賣

由於手作需時，紮作燈籠每個售價約數百元不等。雖然售價不菲，歐陽秉志認為仍有不少人喜歡傳統燈籠，除了因為懷舊，更想告訴下一代自己小時候是如何慶祝中秋的。他提及最慘淡是有一、兩年乏人問津，後來因社會流行集體回憶，又開始多人買傳統燈籠。

歐陽秉志稱，傳統燈籠最好賣的是楊桃及玉兔造型，他個人最喜歡楊桃燈籠，因第一次用竹紮的燈籠就是楊桃，由父親於1997年教導製作，自此他每年堅持紮作燈籠。

跳出傳統框框 訂製燈籠多創意

除了傳統用玻璃紙製作燈籠外，歐陽秉志亦嘗試以皺紙、報紙和布料，甚至檸檬茶紙盒製作燈籠。他說皺紙色彩多樣化、可塑性高，可製作卡通圖案的燈籠，惟因皺紙薄身易爛，製作難度亦相對較高。他表示現時每年訂製的燈籠數目不定，曾有人訂製「I Love You」的燈籠，以及用報紙製作玉兔燈籠等，創意十足。

圖文、影片：黃詠賢

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