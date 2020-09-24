裝修工三罷管有武器罪不成立　官稱鐵通六合匙或工作用 (17:30)

當庭釋放的吳家豪（39歲）在庭外表示，他在候審期間承受不少壓力，亦失去工作，認為本案屬警方濫捕，「係無成本咁搞我哋」。被問到會否向警方追究，他說暫時未有此打算，「光復到再諗」。

對於兩名警員供稱被告招認涉案物品屬於自己，裁判官李志豪首先裁定被告的招認不能呈堂。李官稱，其中一名警員事前無向被告施行警誡，另一名警員則在警誡後才將「羈留人士通知書」給予被告，後者間接剝奪了被告的法律權利，對被告構成不公。

李官表示，控辯雙方對被告的車上搜出涉案物品無爭議，本案重點在於法庭作出的推論。李官稱，當時吐露港公路前方發生堵路，不排除被告參與其中；不過，被告攜有「工程中並非不尋常的物品」，可能出於工作用途，而且路上還有其他車輛，不排除被告只是被困的司機之一，裁定被告脫罪。

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