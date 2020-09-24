民陣申十一遊行與警會面　岑子杰：料很快收到反對通知書 (16:30)

岑子杰表示，警方未明言反對遊行，僅稱會獨立審視每項申請，考慮一籃子因素決定是否批出不反對通知書。他說，即使民陣會呼籲遊行參加者保持1.5米社交距離，警方仍質疑如何確保參加者符合「限聚令」的限制。

岑子杰形容，「遊行權利被警方鎖入一個密碼鎖，警方要求我們撞啱正確密碼，才可以解鎖權利。」他稱香港已8、9個月再無合法遊行集會，質疑由新型冠狀病毒疫情爆發至今，香港人都沒有遊行集會權利。他指出，民陣仍堅守舉辦合法遊行的底線；他尊重港人有不同選擇，呼籲不是參與遊行集會的人要「小心啲」，因警方幾乎沒有合情合理地使用限聚令告票，是圍捕式、無差別地「見到係人嘅就告」。

民陣副召集人陳皓桓表示，警方一日未反對，民陣仍然會繼續宣傳遊行，呼籲港人做好宣傳工作，不要放棄。他指出，過去即使警方反對遊行，仍有市民冒險表達訴求，認為香港人要考慮風險再決定。

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