乳癌新症每年近4500宗　乳癌基金會促政府分三階段落實全民篩查 (15:55)

每15名香港女性就有一人在一生可能中患上乳癌。乳癌自1994年開始成為香港女性最常見癌症，20年間由每年1000多宗新症升至每年近4500宗，當中約兩成人發現時已是第三、四期，每年逾700多人因此死亡。乳癌基金會促政府盡快分三階段落實全民篩查，並在下月施政報告落實首階段計劃，減低乳癌相關死亡率。
就外界可能對乳癌篩查成效存疑，香港乳癌基金會分析了香港乳癌資料庫逾1.7萬名患者的數據，用乳房X光造影檢查準確度達85.2%，如配合超聲波檢查準確度達95%。乳癌基金會乳健中心過去9年間亦有提供資助檢查服務，而每檢查1000人，就發現7宗乳癌個案。
乳癌基金會主席霍何綺華表示，政府雖建議44歲開始每兩年做乳房X光造影檢查，但未推出任何乳癌篩查的具體措施，批評「齋講係唔足夠」。基金會自2018年起促請政府落實全民乳癌篩查但至今未落實，霍何綺華稱，明白可能涉及資源問題，促港府盡快分三步落實篩查，先為高風險女子每兩年提供一次免費檢查，其後擴展至低收入婦女，最後再擴至全民。
霍何綺華說，全球已有最少34個地區實施全民乳房篩查計劃，英國、美國和台灣實施後相關死亡率大減四成。乳癌基金會創會人張淑儀期望，希望港府能夠考慮在下月公布的施政報告加入乳房篩查，先行第一步。
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