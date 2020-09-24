中聯辦召集開會　建制派提「改革」司法教育社福界 (15:20)

聞風筆動：中聯辦召建制籲團結 何君堯發「會議總結」稱整頓司法／文：李先知

據悉，周一會議分兩場，分別由中聯辦副主任陳冬、何靖主持，建制派各個板塊均有代表出席，何靖曾在會上呼籲建制派要團結。

會面後，何君堯向建制派發短訊「總結」，指出建制派要提高戰鬥力，未來一年議會具體工作上有三座大山。司法改革方面，「可由爭取脫去假髮做起」，又稱要「恢復法官參加國情班、廢除大律師稱銜」，「司法人員推薦委員會人數由9人增加至11人」等。

教育方面則需「由革走黃獨老師做起」，亦要從DSE中剔除通識科；社福方面則要糾正非政府機構（NGO）和社工。

何君堯在信息中稱，他建議改革港台、設立記者登記制度等。

專欄指出，綜合多方消息，其他建制派隨即批評他不應記錄內部會議內容及在群組發放，有人批評他「越線」，把不應公開的內容公開，建制派「班長」廖長江要求各人立即刪去相關信息。有人稱何君堯說的並非大家的共識。

實政圓桌田北辰接受查詢時承認，有參加過建制派座談會，但指出會議是各抒己見，沒有何君堯所謂的共識。對於何君堯稱要針對法官，田北辰說，至少他沒有說過要針對司法系統，形容法治是香港優勢，不應破壞它，批評「搞法官的行為不可容忍」。

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