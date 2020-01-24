530物管保安清潔公司保就業首期獲近10億元補貼　有公司獲發金額超年度純利一半 (15:05)

大聯盟參考一間業務主要為物業管理的公司年報，發現該公司在2017/18年度收入約4億元，純利約3000萬元，而該公司在第一期保就業計劃獲發補貼金額約1700萬元，是該年度純利的57%。

另外，大聯盟於今年5月向全港1300多間物管公司、清潔公司、保安公司等，查詢上述公司把獲發工資補貼回饋業主的意向，結果只收到3間公司回覆，均拒絕回饋業主。民主黨立法會議員林卓廷表示，有物管公司在新型冠狀病毒疫情下，不但拒絕回饋業主，更以工作量增加等為由，收取更多管理費，形容是「發疫症災難財」，絕對不能接受。

籲法團業委會向物管公司爭取回饋八成補貼

林卓廷又指出，第一期保就業計劃下，有部分屋邨或屋苑的業主立案法團，能夠成功促使物管公司把部分工資補貼回饋屋苑，令原本要增加的管理費得以凍結，呼籲全港法團或業委會向物管公司爭取回饋第一期保就業計劃最少八成工資補貼。

其他報道：迪士尼失60公頃擴建地認購權 消息：傾向建過渡房 議員倡棄「明日大嶼」

其他報道：新聞業界三大訴求 促警取消修訂「傳媒」定義、停設採訪區