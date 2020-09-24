黃之鋒古思堯被捕　涉去年10．5非法集結　9．30提堂 (17:02)

而活躍於社運的古思堯亦同被指涉及去年10月5日非法集結案被捕。古思堯的友人稱，他原定今日下午2時半到瑪嘉烈醫院覆診。但在下午1時許被重案組人員到他家拘捕，目前已押送長沙灣警署落口供。古思堯友人表示，警方原答應讓古思堯到醫院覆診，再回警署落口供。最終古思堯落口供後，及時趕到醫院覆診及見營養師。他同被控去年10月5日參與未經批准集結。

警方表示，去年10月5日，有大批人在銅鑼灣一帶集結，並且遊行至中環。以上集結並沒有按照香港法例第245章《公安條例》所規定通知警務處長，屬於未經批准集結。港島總區刑事總部經深入調查及諮詢律政司意見後，於今日（24日）拘捕兩名涉案男子，年齡分別為23歲及74歲，涉嫌「明知而參與未經批准集結」。其中該名23歲男子亦涉嫌在該未經批准集結中違反《禁蒙面法》。兩人將被落案控告相關控罪，案件將於9月30日在東區裁判法院提堂。

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