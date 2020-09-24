新聞業界三大訴求　促警取消修訂「傳媒」定義、停設採訪區 (13:22)

香港記者協會主席楊健興批評，警方連日說法嚴重誤導及欺騙公眾。對於警方稱修訂不影響記者在公眾地方採訪，他反駁指出警方過去濫用封鎖區，範圍相當大，目的是限制採訪，不符合定義的記者需在區外採訪。對於警方在協助傳媒採訪工作的條文加入「不影響行動效率」的前設，他擔憂日後警方會將阻撓記者、要求記者離開的做法合理化。他斥警方「視記者為敵人」，修改《警察通例》非為協助傳媒工作，籲同業看清楚警方及政府的真正意圖，反對修例。

記協正研究司法覆核警方是次修改《警察通例》決定。至於有否設死線，記協副主席陳朗昇表示仍在諮詢法律意見。

出席記者會代表來自香港記者協會、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會、香港電台節目製作人員工會、眾新聞工會。

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