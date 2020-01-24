湯家驊：機構監察法官或被視政治施壓不利司法獨立　周浩鼎：不認同量刑是法院獨立職能 (12:23)

終審法院首席法官馬道立昨（23日）發表聲明，稱司法機構絕不應被政治化，亦強調任何批評必須理由充分。行政會議成員、資深大律師湯家驊今（24日）在港台節目表示，最近社會有討論成立機構監察法官審判及進行司法改革等，此舉容易被外界及國際社會認為有個別政治勢力向司法系統施壓，從而影響本港司法獨立，情況令人擔心。一直支持成立量刑委員會的周浩鼎在同一節目中表示，不認同馬道立所指量刑是法院獨立行使的職能，他又稱對司法機構的批評都是有理可據。
湯家驊稱，部分人單從結果角度去看與政治有關的案件，如對判決感失望便歸究於法官的政治取向，是對法庭不公平的質疑。針對倡議成立機構監察法官審判及進行司法改革等的討論，他認為在此敏感時刻對法庭施壓，對一國兩制沒幫助，因一國兩制依靠司法獨立去維繫，形容目前或是一國兩制最脆弱的時刻，冀相關者為大局着想，讓法官有空間進行工作，如不滿裁決可引用上訴或投訴機制。
一直支持成立量委員會的周浩鼎表示，馬道立的聲明未能足以釋除公眾疑慮，亦看不到司法機構會採取甚麼措施確保下級法院能正確運用法律原則。他不認同量刑是法院獨立行使的職能，說英、美皆有成立量刑委員會，因當地有判決遭民眾質疑是否有偏頗等；他說，現時有人認為司法機構被政治化，是由於過去一連串涉反修例的案件中，法庭接二連三錯誤地運用法律原則，或令人感到法庭行事不公及偏頗，若不正視只會令公眾繼續認為司法機構被政治化。