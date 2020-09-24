3男認新城市廣場暴動　分囚3年4個月至4年 (16:14)

3名被告依次為梁柏添（24歲）、保安員龔志遠（51歲）及學生李文謙（17歲）。梁柏添及龔志遠被判囚4年，李文謙則被判囚3年4個月。控罪指稱他們於去年7月14日在新城市廣場參與暴動，以及有意圖而傷害警員張歷恆和郭兆恒。首、次被告承認兩項暴動罪，第三被告承認一項暴動罪，他們被控的有意圖而傷人罪則獲控方不予起訴，存檔法庭。

法官胡雅文判刑時指出，本案暴動雖發生在商場，規模均比一般暴動小，但暴力程度令人吃驚，斥3名被告用殘暴手段傷害警員，形容行為「失控」，令一名警員眼部殘障，31歲之年已不可在前線工作，影響其事業。

法庭深信3名被告有悔意，但重申集會自由並非絕對，暴力行為不可容忍，必須判處阻嚇刑罰。雖然第三被告李文謙年僅17歲，但法官斥他在案中手段最暴力，對警施襲後更向天擊拳，故此必須判監，考慮到他認罪，終判他入獄3年4個月。至於首兩名被告參與首次暴動後，折返參與第二次暴動，刑期必然較高，故兩人被判入獄4年。

控方案情指出，當晚警員在新城市廣場遭示威者擲雜物，警員張歷恆欲支援同袍時，被20名示威者拳打腳踢，3名被告涉以雨傘施襲。另一名警員郭兆恒則在衝上扶手電梯時被推倒，再遭示威者拳打腳踢，首、次被告以雨傘打他及用腳踢他。事後張歷恆左眼眼眶及鼻骨骨折，要兩次接受手術；郭兆恒面及背擦傷，已回復正常工作。

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