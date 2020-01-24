Emily Online｜旅發局照籌備倒數煙花盼成事　推360度短片宣傳香港 (00:00)

家陣世界各地嘅人都無得旅行，為保持香港曝光率，旅發局整咗條VR360片段，下個月推出，航拍香港嘅青山、綠水同田野，仲可以畀人360度調校角度，例如可以從山頂望落山腳，又可以由山腳望番上山頂，鍾意點睇都得，等外國旅客無得嚟香港都可以睇吓片。

除咗吸引旅客，旅發局亦鼓勵港人遊香港，程鼎一提議「既然無法去旅行，不如自救」。佢話等待疫情回穩，政府放寬限聚令至二三十人，將會推「賞你遊香港」，港人消費滿指定金額，初步構思可憑800至1000元單據，換約4小時本地遊，包一餐同交通，設1萬個名額，可以揀約50個行程，包括三級歷史建築「F11 Foto Museum」、大澳蝦膏工場等。

政府同唔同地方傾緊旅遊氣泡同健康碼，程鼎一估計大灣區較快開到，旅發局會就此推廣，以商務旅客及年輕客為目標，配合推優惠，並強調本港衛生安全，正構思衛生防疫指引畀旅遊、零售、餐飲業，以便旅客辨識，等旅客放心。

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