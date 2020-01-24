中大：香港生活質素指數去年下降　低於2003年SARS (19:45)

「中大香港生活質素指數」由5個分類指數組成，包括健康、社會、文化及悠閒、經濟及環境，當中有23個指標，包括言論自由指數、置業負擔比率等。指數以2002年為基準年，當年的指數定為100。如某年指數高於100，即代表港人的生活質素較2002年佳。

2019年5個分類指數中，除環境之外均錄得下跌。中大社工學系副教授黃洪形容多個分類指數一同下跌情况少見。

五大分類的23個指標中，政府表現指數為3.45，按年下跌33.68%，在各指標中跌幅最大。中大社會工作學系副教授黃洪認為，去年反修例運動中，不論市民立場，對不滿政府表現。他認為政府應正視指數為何在市民心中表現下跌。

其中一項指標言論自由指數連續9年下跌，至3.45新低。黃洪表示，年初電話訪問逾800名香港市民中，認為公開批評政府會受到報復的比例佔近三成，亦有近三成人認為朋友之間討論時事時不可暢所欲言；兩個比例均有上升趨勢。黃洪認為，去年談及政見或會「朋友都無得做」，反映不論公開或私人場合的言論自由都較差。

黃洪表示，自2002年起公布的「中大香港生活質素指數」，因為未能覓得資金，下年會終止此項研究。他認為相當可惜，「生活質素」是中學通識科其中一個課題，過往不少中學生參考此數據。黃洪稱，自兩年前起，曾與三四間機構商討合作，但香港研究不是很吸引，「做內地、大灣區（研究）較易籌資金」。

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