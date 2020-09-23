的總幹事涉賄選案　首被告否認資助讀「毋須上堂」課程達入學會資格 (20:15)

被告依次為「的總」幹事李林昌（47歲）、會員陳俊成（60歲）和其報稱任職接待員的女兒陳曉彤（31歲）。3人否認於2016年4月27日至9月4日，與其他身分不詳者串謀在選舉舞弊，向陳俊成、陳曉彤及陳氏的兩名家庭成員和一名友人提供每人1000元，作為該5人投票予「某候選人」的誘因。陳俊成及陳曉彤另否認於或約於2016年5月21日接受該1000元。

廉政公署主任梁衛國今作供時表示，2018年1月17日上門拘捕首被告後，在處理首被告進入拘留中心的手續時，首被告要求請律師協助，並致電給一名與立法會議員何君堯胞兄同名的律師何君柱，惟當時律師樓回覆首被告稱何君柱不在，首被告便轉而致電另一律師協助。

庭上另播出首被告的錄影會面，廉署人員向首被告指出，一個名叫「May」之的總成員，曾給予首被告一張IEEE入會表格，供首被告填寫及簽署。但首被告在會面中向廉署人員承認自己只有中四學歷，並只曾駕駛的士超過20年，不符合IEEE入會資格。

片中廉署人員又向首被告指出，他曾介紹次被告一家人加入IEEE，由的總資助他們修讀一個800多元但不用出席課堂的課程，以滿足入會的學歷資格；並曾在2016年5月把4張1000元紙幣交給次被告。首被告全盤否認。案件明（24日）續。

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