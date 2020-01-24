兩男刑毁交通燈電線先後認罪　首被告判120小時社會服務令 (19:30)

被告為報稱裝修工人的辛惠霖（28歲）及設計師的王潤琦（31歲），同被控於去年8月5日，在大圍獅子山隧道公路與大埔公路大圍段交界路口，無合法辯解而損壞交通燈電纜。

就首被告的判刑，裁判官溫紹明指毁壞公物罪行嚴重，但考慮到案發時正值香港困難時刻，被告用錯方法表達對社會的意見，事後有真誠悔意；加上破壞規模不算大，沒有造成其他嚴重後果，被告亦已賠償1.5萬元，遂接納報告建議，判處被告接受120小時社會服務令。

次被告認罪後，其代表律師求情表示，次被告經營咖啡店，亦是兼職大專導師，當時鑑於社會氣氛，一時愚蠢為朋友把風，明白不應以錯誤行為表達意見，亦不應協助朋友犯法，溫官聽畢求情後，押後判刑至10月14日，以索取社會服務令報告，並下令被告須為損壞賠償1.5萬元。

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