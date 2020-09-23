內地商人兩違檢疫令出外跑步買日用品　認罪囚兩周 (19:15)

被告為商人孫紹清（56歲），持香港身分證，他承認於2020年3月26日，兩次離開西灣河嘉亨灣一單位的檢疫地點，違反授權人員於3月19日向他發出的檢疫命令。

辯方求情時表示，被告生於北京，在英國雷丁大學取得地質學博士，並於1995年創立一間從事石油產業的公司，現時公司年收入超過5000萬美元；又稱被告其中一次外出並非為了跑步，而是因肚痛外出欲購藥物，雖未有買到藥物，但在四處跑步尋找藥物時感到血液循環增加，肚痛情況好轉，遂返回家中。

控方案情指出，被告於3月19日由外國抵港，須接受14天強制檢疫，至3月27日的早上10時，被告被一名嘉亨灣的居民發現他戴着檢疫手帶外出，該名居民報警，警方及後上門詢問被告，被告承認曾於前一日兩度外出，被告隨即被送往駿洋邨接受隔離。

被告警誡下承認，他曾於3月26日下午1時半及晚上8時半外出，分別到超級市場購買日用品及到鰂魚涌公園跑步，又稱自己未能啟動檢疫手帶，並誤會只有在啟動手帶後才不能外出。

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