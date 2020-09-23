16歲青年認向警車擲物非法集結等判更生中心　官：改造被告更適合 (17:40)

被告梁曉嵐（16歲）早前承認管有攻擊性武器並有所意圖、刑事損壞、非法集結，以及違反《禁蒙面法》共4罪。

辯方今日進一步求情稱，被告的家人、社工及校長均一致認同他是「相當好的年青人」，其母自知管教不足，已由夜間工作轉成日間，以便陪伴兒子。

主任裁判官徐綺薇判刑指出，被告行為可挑撥示威者情緒，他置身的非法集結亦涉暴力，認同青少年罪犯委員會報告所指出，被告雖有悔意，但不足夠，須判處「較大衝擊」的刑罰，故判他進入更生中心。

案情指出，去年10月13日全港各區均出現堵路情況，有警員當日下午5時許駕車至觀塘協和街一帶，發現約50名黑衣人集結，更有10人向警車擲物，當中包括被告。有警員鎖定被告，追截後將他制服，搜出手套、眼罩、雷射筆等物品。警車事後有刮痕，維修費需4300元。

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