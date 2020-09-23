陳虹秀等8人控灣仔暴動　警稱睇片14日認出一被告　官質疑證供作用 (17:10)

8名被告同被控於去年8月31日，在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。

偵緝警員陳超勁供稱，他用了14天、約130小時觀看閉路電視及新聞片段，並在片段中辨認出被告。第三被告鍾嘉能被捕時身穿黑衣及有白間條的黑色長褲，庭上播放新聞片段顯示有類似衣著的男子手持盾牌，並放置白色膠板到大型路障。另一片段則看見身穿白間黑長褲的男子身處傘陣中，與警方對峙。

代表鍾嘉能的大律師王國豪指出，片段不夠清晰，反對作為辨認證供呈堂；同時反對警員的辨認證供呈堂，因片段中人上半身均被遮蓋，只看到褲和鞋，警員僅透過其偏見而主觀地認為片中人就是鍾嘉能。

法官沈小民亦質疑警員證供的作用，稱「佢都係睇衣著辨認，呢啲衣著組合大家都睇到，你哋陳辭講，我最後做裁決就得啦」。聆訊明（24日）續，屆時法官會就警員辨認證供是否呈堂作裁決。

其他報道：馬道立發聲明稱司法機構不應被政治化 強調批評法院法官須有理據

其他報道：15歲少女被搜白電油等判感化令 律政司申加刑 官稱未索更生教導所報告出錯