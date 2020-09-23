馬道立發聲明稱司法機構不應被政治化　強調批評法院法官須有理據 (15:27)

馬道立在聲明中表示，法官的憲制規定職責是在行使司法權力時，以法律為依據，別無其他考慮。法官的職責不包括對政治問題或爭議作裁決，因此法官必須不受任何性質的政治考慮所影響。法院裁決或處理案件時，不能出現實際或觀感上的偏頗。他強調法院向來只遵照法律作出裁決及處理案件，不會考慮任何外來因素。

聲明指出，保釋、判刑、上訴及覆核等議題在刑事案件中引來評論、意見及批評，但強調評論、意見及批評必須有理可據，並對相關的背景有正確的理解。若公眾認為法官未能做到不偏不倚，被告人或控方（即律政司長）可提出上訴、覆核，或申請取消法官審理有關案件的資格，亦可按既定的投訴機制向司法機構投訴。

聲明全文內容可按此。

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