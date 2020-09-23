竹篙灣迪士尼毗鄰二期用地認購權不獲延期　政府倡集中發展現有園區 (14:10)

商務及經濟發展局發言人表示，主題樂園公司的策略發展方向是專注其現正推行的跨年擴建計劃，以推出一系列新遊樂設施，讓樂園繼續成為區內首選旅遊目的地，並把握旅遊業未來逐步復蘇帶來的商機。發言人續稱，政府認為主題樂園公司於未來數年集中發展及擴建現有的度假區，而非於有關用地擴建，是謹慎的做法。

華特迪士尼：極度失望

華特迪士尼公司發言人表示，公司過去15年一直堅守承諾，致力投資於香港迪士尼樂園度假區，推動香港旅遊業的經濟發展，未來亦會繼續投入資金於現時的擴建計劃。華特迪士尼公司對於香港政府不延續第二期用地認購權有效期的決定，表示極度失望。

根據2000年簽訂的《認購權契約》，主題樂園公司（即由政府和華特迪士尼公司為發展和營辦樂園所成立的合營公司）獲批認購權以購買有關用地，作樂園可能的擴建之用。該認購權若不獲政府和華特迪士尼公司同意續期，其有效期會於明日屆滿。政府作有關決定後，主題樂園公司購買有關用地的權利將不會獲得續期。

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