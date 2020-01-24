以假文件騙防疫抗疫基金126萬　9男女涉詐騙被捕 (13:38)

港島總區重案組第2隊總督察許康傑表示，警方早前再接獲防疫抗疫基金秘書處舉報，稱有人涉嫌使用虛假資料及文件，向該基金旗下「零售業資助計劃」及「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」遞交20個資助申請，當中包括7個零售業申請及13個美容院、按摩院與派對房間申請，並訛稱有關業務在資助訂明期限之前已開始運作，涉及126萬元資助。

警方經調查後，昨日（22日）及今日（23日）在香港多區拘捕6男3女（24至63歲），涉嫌詐騙及串謀詐騙，主要報稱商人及無業，全為資助申請人及相關業務負責人。

許康傑表示，該批被捕者利用虛假的資料及文件，訛稱有營運合資格業務，惟警方經調查後，發現其登記營業地址並無營運相關業務，或未營運任何業務。其中一宗涉案申請報稱派對房間，惟登記地址屬住宅單位，申請人於網上下載其他派對房間的照片，假扮營運，企圖詐取資助，另有一宗涉美容及按摩院的申請，曾騙走約10萬元資助。

行動中，警方檢獲大批電話、電腦、銀行紀錄、商業文件等，包括經改動的商業營運照片及商業登記證。