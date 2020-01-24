15歲少女被搜白電油等判感化令　律政司申加刑　官稱未索更生教導所報告出錯 (13:15)

律政司引述被告的感化報告指出，被告承認有意製作汽油彈，以及在河邊測試其威力，認為法庭考慮判刑時，應將上述意圖給予較大比重。惟法官彭寶琴指出，被告當時未將涉案物品組裝成汽油彈，質疑律政司指控被告有意點燃汽油彈的說法「跳步」。

律政司：被告中一遲到5次、缺席逾10天應接受更生

律政司一方表示，被告打算繼續參與合法的遊行示威，「唔係一啲被告話從此唔參與」，質疑被告將在上述活動中接觸「其他人」，認為法庭應判處阻嚇式刑罰。律政司一方又引述被告的中一成績表指出，被告曾遲到5次、缺席10.5天，認為更生中心有助被告接受更好的教育。

法官潘兆初表示，接納被告有悔意，本案對她的影響亦不輕微，但本案性質嚴重，可判處拘留式刑罰，認為原審裁判官沒為被告索取更生中心和教導所的做法出錯，排除被告接受拘留式刑罰的可能性。鑑於被告正接受感化令，表現亦較好，決定押後案件為她索取社會服務令報告。

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