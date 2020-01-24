12港人扣內地｜4家屬委託律師赴看守所欲見當事人　當局稱當事人已另委託律師 (17:19)

律師梁小軍代表曾在港涉違《港區國安法》被捕、「香港故事」成員李宇軒，范標文代表公開大學學生張俊富，吳莉代表前港鐵技術見習生鄭子豪，宋玉生代表售貨員鄧棨然。

梁小軍表示，看守所人員逐一接待律師，並要求出示委託書的公證文件，其間范標文與人員爭吵，認為「如果不讓見（當事人），再去做公證，就是耍我們玩，耍流氓」。

據了解，律師到達看守所後，兩名穿便裝的男女以黑皮套罩住工作證、在保安副隊長陪同下逐一接待律師；女警稱委託書上要有司法轉遞章，又稱是按《最高人民法院、司法部關於涉港公證文書效力問題的通知》。律師反駁該通知適用於民事、經濟案件，而12人是涉刑事案，其後看守所人員稱要再請示上級，留下分局執法管理中心資料給律師聯繫。

4名律師其後均被告知，其當事人已另聘兩名律師，換言之4人未能會見當事人。他們到公安局投訴看守所違法，梁小軍稱在公安局信訪室內，一名警員再告知他們，其當事人已另外委託律師，具體負責案件的人不會與律師見面，最終一名女警登記了律師的投訴內容。

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