新冠肺炎｜學校今分階段復課　幼園安排學生學防疫　早操小遊戲重溫上學感覺 (10:30)

保良局莊啟程幼稚園今早有15名上午班學生出席課堂，沒有人缺席。校方為學生量體溫及提供消毒搓手液，班房內每個座位均以膠板分隔，每張書桌最多坐3名學生。校方又安排學生於操場早操，作簡單伸展活動。校長盧巧藍稱，以往學生習慣於早會做護脊操，開學亦希望學生可以有簡單戶外活動的機會，老師也安排了學生隔開至少一米活動，完成早操亦安排他們立即洗手。

就讀K3的Dennis為上課感興奮，希望盡快與教師及同學見面。母親Yami稱，今早特意請假送兒子上學，稱兒子昨晚（22日）興奮得睡不着；又稱因自己有工作，過去大半年要兼顧兩者稍感吃力。她說，可以回校上課已十分高興，會提醒兒子常戴口罩、勤洗手等，但感覺兒子過去半年比以往文靜，較擔心兒子的社交。

運輸署則表示，今日首階段恢復面授課堂，上午交通大致暢順，公共運輸服務基本上能滿足需求。