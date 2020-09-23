警通例改傳媒定義　記協主席楊健興：限制公眾知情權 (11:33)

警方昨日（22日）去信4個傳媒組織宣布修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，只包括已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒，或國際認可及知名的非本地傳媒，不再承認香港記者協會及香港攝影記者協會會員證。記協主席楊健興今日（23日）接受電台訪問，他在商台節目表示，認為警方修改定義是為方便其發告票及拘捕，又稱該做法或有違《基本法》保障的新聞自由，會先徵詢法律意見以考慮是否提司法覆核。
楊健興表示，過往制度沿用多年，警方沒提過記協及攝協發出的證件有何問題，而警方是次修改傳媒定義前，沒有與記協商討，指出記協證件有助警方辨識記者身分。他稱，任何人都有權在公眾地方進行採訪報道，有關限制或違反《基本法》中對新聞自由的保障。
楊健興指出，過去十多個月，不少社會上的重要片段均來自一些網媒或校媒，並稱831、陳彥霖等事件正因未有片段，引起坊間爭論，憂慮限制採訪會影響市民對事件的判斷。
他亦在港台節目表示，警方在現場拉起膠帶在公眾地方劃出封鎖區，是大程度地收窄及限制了誰能在現場採訪。他舉例稱，警方早前進入壹傳媒大樓搜查，大部分記者被安排在大樓數百米外的地方，只容許十多間媒體在大樓外較近的位置拍攝。他稱，這反映警方一步一步採用由官方認可及揀選的記者去採訪的做法，並認為這是限制了公眾知情權。
理工大學編委會總編輯陳威諾則表示，警方目前已就記者身分分類，並估計在警方新定義下，新聞採訪工作會有更多阻撓，亦更難發現社會事件中主流媒體未能捕捉的細節。
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