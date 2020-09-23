警通例改傳媒定義　記協主席楊健興：限制公眾知情權 (11:33)

楊健興表示，過往制度沿用多年，警方沒提過記協及攝協發出的證件有何問題，而警方是次修改傳媒定義前，沒有與記協商討，指出記協證件有助警方辨識記者身分。他稱，任何人都有權在公眾地方進行採訪報道，有關限制或違反《基本法》中對新聞自由的保障。

楊健興指出，過去十多個月，不少社會上的重要片段均來自一些網媒或校媒，並稱831、陳彥霖等事件正因未有片段，引起坊間爭論，憂慮限制採訪會影響市民對事件的判斷。

他亦在港台節目表示，警方在現場拉起膠帶在公眾地方劃出封鎖區，是大程度地收窄及限制了誰能在現場採訪。他舉例稱，警方早前進入壹傳媒大樓搜查，大部分記者被安排在大樓數百米外的地方，只容許十多間媒體在大樓外較近的位置拍攝。他稱，這反映警方一步一步採用由官方認可及揀選的記者去採訪的做法，並認為這是限制了公眾知情權。

理工大學編委會總編輯陳威諾則表示，警方目前已就記者身分分類，並估計在警方新定義下，新聞採訪工作會有更多阻撓，亦更難發現社會事件中主流媒體未能捕捉的細節。

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