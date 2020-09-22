啟德醫院明年申撥款興建　毗鄰兒童醫院　採玻璃牆身設綠化區遊樂設施 (23:25)

根據醫管局本月向海濱事務委員會提交的文件，臨近海濱的啟德醫院除主要使用玻璃牆身，海濱長廊亦會設透明欄杆，大樓與大樓之間亦由玻璃牆身的天橋連接。醫院對出的海濱長廊不少於40%面積會是綠化空間，海旁設6至10米闊的綠化走廊，草坪面積最少360平方米，將設面海的涼亭和長椅供訪客休息。

啟德醫院將設隧道及天橋連接毗鄰的兒童醫院，海濱長廊上會設有超過183平方米的兒童遊樂設施，包括搖搖板、鞦韆、滑梯和攀爬遊樂設施；另會有超過105平方米的戶外健身設施區。醫院亦計劃會在腫瘤科樓外設露天用餐區，讓訪客看着綠化區和海景進餐。

啟德醫院佔地5.3萬平方米，將設5幢大樓，包括急症主樓、行政樓、教育樓、腫瘤科樓和專科門診樓，醫院共設2400張病牀、37間手術室，料每年將能處理141萬門診人次，目標2024年落成，屆時伊利沙伯醫院服務將遷至啟德醫院。

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