新冠肺炎｜屯門醫院4歲病童初步確診　兒科病房10童檢疫6童醫學監察 (20:11)

屯門醫院一名曾留醫兒科病房的4歲男童，初步確診感染新型冠狀病毒。他上周五（18日）曾在該院兒科病房逗留近兩小時，同房10名病童被界定為密切接觸者要隔離檢疫14日，另外6名病童需要接受28日醫學監察；一名負責清潔病人洗手間的運作助理由於沒有佩戴全面罩，亦要隔離檢疫14日。
屯門醫院表示，初步確診的4歲男童有長期病患，需要定時接受治療，最近一次是上周五，當日逗留兒科病房期間沒有呼吸道感染徵狀，大部分時間有佩戴口罩。他昨（21日）深夜因出現呼吸道感染徵狀，到屯門醫院急症室求診，轉送兒科隔離病房留醫，其新冠病毒檢測初步結果呈陽性，目前情況穩定。醫院已將個案通報衛生防護中心。
據了解，今日公布確診、居於屯門海麗花園1座的30歲女子（個案5041），是初步確診男童的外傭。消息稱，男童於9月20日病發，9月18日入院接受日間治療時屬傳染期，故需追蹤病房內的接觸者；男童昨晚入院時，家人向醫院申報其外傭當時初步確診，所以院方安排男童入隔離病房接受治療。
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