假扮研究員美國情報人員　男子認要脅兩中四男生手淫還押候判 (20:47)

案情指稱，被告羅宇霆（現年31歲）於2016年在網上認識中四男生X，被告自稱受聘於港大，從事人類成長學研究，並邀請X參與研究，承諾會支付他400至1000元作為報酬，X答應。同年4月10日，X被帶到數碼港一間會議室，被告叫X脫光衣服，X拒絕，但被告威脅X若不完成研究須補償6000元，X感到害怕，遂應要求脫光衣服並躺在枱面，讓被告替他手淫。X最後沒有收到任何金錢。

被告於2017被捕，並被搜出一張偽造的瑪麗醫院醫生證。其後於2019年，被告訛稱自己是類似中情局的美國情報組織人員，透過朋友認識另一名中四男生Y。同年6月13日，被告向Y聲稱已掌握其個人資料，要脅Y見面，Y害怕遂答應要求。見面後，被告邀請Y加入情報組織，又聲稱可幫Y移民到美國，並帶Y到尖沙嘴帝國中心的廁所內，以身體檢查為由脫下Y身上衣服，替Y手淫。