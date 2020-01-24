15歲男生擲汽油彈改判勞教　上訴庭：不能只着重更生　被告成績平平獲讚優秀「過譽」 (18:45)

被告早前承認各一項縱火和管有物品意圖損壞財產罪，現於勞教中心服刑。高等法院首席法官潘兆初在判辭表示，法庭為少年犯量刑時，主要考慮阻嚇效果以及給予犯人更生的機會；但這不是說法庭僅着眼於年輕的因素，尤其是針對嚴重罪行，嚴懲的需要遠超過更生需要。

潘官強調，被告干犯的縱火罪性質嚴重，因為香港人煙稠密，一旦發生火災會造成嚴重人身傷害，加上少年用汽油彈縱火、在另一案的保釋期間犯事，都屬於加刑因素，法庭須判以拘留式刑罰。潘官稱，原審裁判官水佳麗當時判少年接受感化令，只專注於更生而忽略懲罰等因素，犯了原則錯誤。

對於原審裁判官稱讚少年主動服務香港，過去是「優秀」兒童，潘官形容相關評價「有過譽之嫌」及「有失中肯」，因為少年的學業表現平平，並強調原審裁判官聽取求情時不能以偏概全。