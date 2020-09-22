醫管局料最快10月恢復非急症醫院探病 (18:00)

疫情期間公立醫院減少非緊急服務，張子峯稱本月至11月期間，公立醫院用特別酬金計劃，邀請員工加開服務節數，提供額外的內視鏡、手術、專科門診服務，會按病人病情陸續處理疫情期間積壓的個案，暫未有預算可加開節數數目和可處理所有積壓個案的目標時間。

張子峯指出，本港12月開始可能進入流感高峰期，醫管局員工未必有額外能力加班，會視乎情況決定下一步策略。

張子峯表示，2月時較多非緊急服務因疫情受影響，最嚴重約四、五成住院和門診服務延遲；第三波疫情期間醫管局設社區設施分流病人等，減少病人在醫院內治療，其間醫院未有主動延遲病人的門診服務，主要是病人提出，故第三波疫情對醫管局服務影響較少。他稱，目前醫管局已恢復六、七成住院和門診服務。