採購經理及荷蘭籍男子認旺角縱火還押候判 (18:30)

報稱運動用品店採購經理鄧振強（42歲）和持旅遊簽證來港的De Bruin Edgar Willem Aart（31歲），被控今年2月29日在旺角山東街和洗衣街交界，非法用火損壞垃圾桶。

辯方求情時稱，拘捕首被告的警員雖已被暫停職務，但被告勇於承認責任。據悉該警員因涉及一宗在酒店私藏冰毒的案件而被停職。

辯方說，首被告原本月入逾6萬元，屬家中經濟支柱，惟因本案失業，承受巨大財政壓力。辯方又稱，次被告原正等待工作簽證審批，計劃在幼稚園教英文，惟因本案被取消合約。

案情指出，示威者當日在旺角警署外堵路和縱火，兩被告翌日被捕。首被告在警誡下稱「對唔住，我都係一時衝動先撕我手上本書落去放火。」他其後在錄影會面表示當日到場紀念8．31事件，其間目睹一名外籍男子焚燒垃圾，遂撕下書本的紙張投進火堆。次被告則在警誡下稱，自己因不同意中國政府，故協助放火。

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