地盤工雪糕筒擲警私家車囚7個月　官：示威者因被告行為起哄致警全方位戒備 (18:15)

被告為地盤工人黃兆昌（38歲），被控於2019年10月31日在旺角砵蘭街與運動場道交界，無合法辯解而損壞屬於香港特別行政區政府一輛無標記的警察車輛。

劉官判刑時表示，被告向該車投擲雪糕筒，令該車留下3道花痕，即使車輛損毁不嚴重，案情仍屬嚴重。劉官指出，被告作出涉案行為時，已知道或預期駕駛車輛的警員須迅速作即時反應躲避，就算該車的車速緩慢仍會危害行車安全，其他尾隨車輛亦須作即時反應，因此被告不但損毁涉案車輛，更罔顧他人安全。

劉官續稱，案發時有示威者堵路，被告行為或會激發其他人情緒或參與堵路，甚至引起衝突，事實上亦確有示威者因被告行為而起哄，令車上警員須「全方位戒備」，認為「沒有人命傷亡屬僥倖」，故須判處能反映嚴重性及具阻嚇性的刑罰，在考慮被告初犯、有悔意等因素後，判被告監禁7個月。

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