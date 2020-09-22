城大生堵路藏六角匙兩罪成　官：被告穿黑衣非巧合與示威者團伙 (17:15)

陳東成（18歲）被控去年11月13日，在青衣担杆山交通交匯處管有8條六角匙，以及在公眾地方堵路。案件押後至10月6日判刑，其間索取更生中心、勞教中心和教導所報告，被告須還押候訊。

彭官表示，雖然拘捕被告的防暴警員承認，未曾提及在長安邨安清樓的地下大堂內制服被告，形容對方衣著時亦有出錯，惟認為制服過程非本案關鍵之處，故裁定警員的證供可靠。彭官同時接受警員解釋，因被告不斷掙扎才將他壓在地上制服，其間令他受傷，做法不構成使用非法暴力。

彭官稱，雖然被告住所在案發現場附近，但辯方提出「純粹路過」的說法只在陳辭階段作出，說法未曾經過盤問測試。彭官又說，雖然防暴警員未曾目睹被告手持雜物，或將雜物丟在路上，惟警員同時目睹被告混在10多名示威者之中，認為警員當時必然因而作出追捕。

彭官又稱，被告當時將六角匙藏在褲袋，認為被告刻意將六角匙藏在伸手可觸及之處，加上被告帶備縮骨遮、穿黑衣和戴口罩的打扮，裁定他當日有備而來，意圖管有六角匙作傷人用途。

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