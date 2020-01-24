IT界疑種票案　IEEE時任秘書稱入會費減「可能因為咁多咗會員」 (16:11)

被告依次為「的總」幹事李林昌（47歲）、會員陳俊成（60歲）和其報稱接待員的女兒陳曉彤（31歲）。3人否認於2016年4月27日至9月4日，與其他身分不詳者串謀在選舉舞弊，向陳俊成、陳曉彤及陳氏的兩名家庭成員和一名友人提供每人1000元，作為該5人投票予某候選人的誘因。陳俊成及陳曉彤另否認於或約於2016年5月21日接受該1000元。

選舉事務處的助理選舉事務主任劉淑芹，負責處理2016年資訊科技界的選民登記事務。辯方向劉淑芹指出，當年劉淑芹聯絡廖日榮，查詢當時IEEE會員突然增多的原因，廖日榮稱不清楚，但表示該年4月開始入會費減價，估計「可能因為咁多咗會員」；劉淑芹同意辯方說法。

辯方又問劉淑芹，選舉事務處是否不會及無權干預團體如何招收會員，她回應「當時我哋冇嘅」，又表示曾見過有一些團體的會員同時隸屬於超過一個團體；被問到是否有些團體欲透過增收會員壯大，劉淑芹表示不知道。

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