「松山府邸」承認派錯藥　就鼠患滋擾致歉 (14:38)

松山府邸在回應中指出，鼠患已困擾院舍將近一年，自發現鼠患後，院舍高度關注不斷加強院舍清潔，同時聘請專業滅蟲鼠公司，每周到院舍進行控鼠服務。此外，院舍一直與政府相關部門及區內持份者保持緊密聯繫溝通，過去數月已漸見成效，但仍未能完全杜絕。院舍又稱，將以更積極及務實的態度解決鼠患，對員工、院友及家屬造成滋擾和不便深感抱歉。

至於就員工派錯藥物，院舍得悉事件後已按社會福利署《安老院條例》的實務守則指引處理，並向社署安老院牌照部呈報，牌照部人員到院舍調查及向相關員工查問，院舍重申沒有半點隱瞞，一切如實地向社署交代事件，社署已向院舍發警告信，要求院舍立即改善。

院舍指出，該名員工事發後隱瞞個人疏忽處理藥物，令院舍未能即時與事主家人交代，院舍已向該員工發出警告。院舍又承認在藥物處理上，營運者及員工絕不能掉以輕心，為免同類事件再發生，將重新檢視派藥程序及派藥系統，同時加強員工培訓。至於有關遺失身分證事件，院舍已報警處理，案件已進入司法程序，故不予評論。

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