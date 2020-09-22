8．31衝突案　辯方質疑收證物日期有誤　警承認失職 (14:30)

第四被告龔梓舜除被控暴動罪，另被控管有伸縮棍及懷疑汽油彈，以及在公眾地方管有攻擊性武器罪。

隸屬港島總區重案組的偵緝警員陳梓軒供稱，他於今年1月14日從證物警員蘇達龍接收背包、伸縮棍及「藍妹」啤酒玻璃樽，其後於1月22日再從蘇達龍手上接收載有汽油彈液體的膠樽。

代表龔梓舜的大律師石書銘指出，陳梓軒在書面口供上寫「1月14日接收液體膠樽」，質疑他口供與庭上證供不一致。陳梓軒解釋，他原以為可交收全部證物，之後發現只有3件，直至案件開審前才發現口供寫錯。辯方回應「即係你將啲無發生嘅嘢寫入去，當發生咗？」，陳梓軒不同意，但稱「我遺漏咗」。

辯方又質問陳梓軒：「係咪你上嚟畀口供前，有人同你講，警員蘇達龍話1月22日畀證物你，所以你喺庭上改口供？」陳梓軒否認，辯方續稱陳梓軒的口供不盡不實，陳梓軒否認，但承認是自己失職。

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