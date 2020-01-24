新冠肺炎｜許樹昌籲港府定時更新高危地區名單　梁子超倡統一高危地區登機檢測要求 (13:44)

歐洲國家近日爆發新一波新型冠狀病毒疫情，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，以及呼吸系統科專科醫生梁子超，今日（22日）分別在港台及商台節目中建議港府檢視全球各地疫情發展，定時更新高風險國家地區的名單。梁子超建議，機管局要對高危地區出發的航空公司清晰表明，由高危地區來港航班要統一使用合格的核酸檢測結果。
許樹昌指出，近日輸入個案增加，其中英國、法國和西班牙等歐洲國家開始爆發新一波疫情，加上當地天氣轉涼，擔心疫情嚴峻。梁子超認為，政府應檢討來自高危地區的人的入境安排，因部分地區採用抗原檢測，令病毒量低的病人可能出現假陰性，若港府不統一登機檢測要求，即使本港有入境檢測機制，他們可能將病毒帶來香港，導致入境檢測措施名存實亡。
另外，許樹昌表示，本地個案逐漸減少，他認為若疫情穩定，可考慮在下月中秋節後，將限聚令等放寬至6人。他稱雖然本地病例數字偏低，但有時感染源頭未明個案的比例仍很高，疫情仍有變數。
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