天氣｜天文台料明日有驟雨　早上局部地區有雷暴 (16:30)

展望隨後一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，周五（25日）早上天氣稍涼。

熱帶風暴白海豚已增強為強烈熱帶風暴。在下午4時，白海豚集結在大阪以南約720公里，預料向北移動，時速約10公里，橫過日本以南海域。

【07:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫27.3度，相對濕度87%。

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸地區。

上午8時，熱帶風暴白海豚集結在大阪以南約880公里，預料向北移動，時速約10公里，橫過日本以南海域。

本港地區今日天氣預測短暫時間有陽光，局部地區有驟雨。日間最高氣溫約31度。吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。展望未來一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。星期五早上天氣稍涼。

(天文台)

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