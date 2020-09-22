秋分．二十四節氣｜秋燥傷肺易感冒喉痛　中醫建議秋分潤燥5食材 (08:32)

周穎欣解釋，燥邪傷肺時，多從口鼻而入，因此多見咽喉痛、感冒、咳嗽、哮喘、流鼻血等呼吸道疾病，以及便秘及乾性皮膚病等疾患。她提醒，秋分時期宜養肺潤燥，收斂肺氣，修復春夏所消耗的元氣，並為即將來到的冬季做準備。

多吃滋潤食材忌辛辣

周穎欣指出，燥為秋天主氣，於秋分之時會更明顯。此時間忌食辛辣、辛味食物如葱、薑、蒜等，宜適量進食較滋潤的食材，肉類如豬、鴨、海參、鮑魚等，蔬果如胡蘿蔔、杮、梨、蘋果等，以及雞蛋、百合、蓮子、木耳、蜂蜜及冰糖等。她介紹以下為秋分期間常用的5種食材：

秋分潤燥5食材

1. 雞蛋：蛋清（蛋白）味甘性涼，有清肺利咽、清熱解毒的作用；蛋黃則味甘性平，滋陰養血，潤燥熄風且健脾和胃。雞蛋入心、腎，有滋陰潤燥及養心安神的功效。

2. 鴨梨：味甘性涼，入肺、胃經，可生津潤燥、清熱化痰。

3. 百合：味甘性微寒，歸肺、心經，能養陰潤肺、止咳及清心安神。

4. 蜂蜜：味甘性平，歸肺、脾及大腸經，有補中潤燥、緩急解毒和通便作用。

5. 豬肉：味甘、鹹，性平，入脾、胃和腎經，有滋陰潤燥及益氣的功效。

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