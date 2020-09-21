8．31港島衝突8人被控暴動　作供警認違反處理證物程序 (21:20)

第四被告龔梓舜被控暴動罪外，另涉管有伸縮棍及懷疑汽油彈，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。

證物警員蘇達龍供稱，當日他從拘捕被告的警員手上檢取了一個載有懷疑汽油彈、伸縮警棍、眼罩及豬嘴的背包，拿回灣仔警署後放入抽屜。他承認，沒有即時在醫院拍攝證物照片，因相機在拍攝完警長傷勢後「不能運作」，其後又因「太繁忙唔記得」，5天後才再處理汽油彈，並於9月23日才發現沒有替證物拍攝照片，立即補拍。他承認是疏忽職守。

蘇達龍又稱，他把汽油彈內的液體，倒進一個清空了礦泉水的膠樽，再分別把玻璃樽及液體拿去化驗。代表龔梓舜的大律師石書銘稱，根據程序他須在其他警員見證下處理液體，放入防干擾證物袋中，並及時記錄，蘇承認沒有跟足程序。石大狀稱，「成個警署除咗你，冇人知啲液體喺邊到嚟」，又稱「所有警隊程序規則你都違反晒」，蘇達龍表示同意。聆訊明（22日）續。

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